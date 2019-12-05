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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 18:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:38
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ercan, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.
Ercan, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını seçti.
Ercan, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı adına yakışır şekilde fotoğrafta da kaliteyi yakalamış. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan, AA'nın

Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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