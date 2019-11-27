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Mersin'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

MERSİN'de yabancı uyruklu bir kişinin evinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

27.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:59Mersin'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

MERSİN'de yabancı uyruklu bir kişinin evinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Ogranize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve 'dan yüklü miktarda kaçak ilaç sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, yapılan çalışma sonucu Akdeniz ilçesinde oturan yabancı uyruklu A. A. A.'nın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Şüpheli A. A. A. gözaltına alınıdı.



Mersin, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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