08.07.2019 10:17
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Mersin'de, sahte içki 1 can daha aldı! 15 günde ölen kişi sayısı 8 oldu

Mersin'de metonol zehirlenmesi şüphesiyle 12 gündür Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece 15 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Mersin'de metonol zehirlenmesi şüphesiyle 12 gündür Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kentte son 15 günden bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 30'a yakın kişi hastanelere başvurmuş, geçtiğimiz hafta içerisinde bu kişilerden 7'si hayatını kaybetmişti. Dün de 'metonol' zehirlenmesi şüphesiyle 12 gündür Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İbrahim A. hayatını kaybetti. Bu kişiyle birlikte kentte sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükselirken, halen 9 kişinin tedavilerine devam edildiği bildirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, sahte içki ölümlerine ilişkin geçtiğimiz hafta gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

Mersin'de, sahte içki 1 can daha aldı! 15 günde ölen kişi sayısı 8 oldu
Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Mersin, 3. Sayfa

YORUMLAR (3)
#YORUMCU: Çok pahalı
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AYLE: İçmeyin şu zıkkımı. Yasak die cazip gelen her haltı deniyorsunuz. .
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TİM0135: Bu garibanları eleştirenler,bu düzene neden olanlara, basiretsizlere niye konuşmaz!
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