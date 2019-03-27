27 Mart 2019, 12:39
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Mersin'de 1 Milyon 281 Bin 570 Seçmen Oy Kullanacak

Mersin

Mersin'de, 1 milyon 281 bin 570 seçmen, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 4 bin 146 sandıkta oy kullanacak.

Mersin'de, 1 milyon 281 bin 570 seçmen, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 4 bin 146 sandıkta oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Mersin'de 1 milyon 281 bin 570 kayıtlı seçmen bulunuyor. Kentte, 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 95 bin 582 arttı.

Kurulacak sandık sayısında ise Mersin'de bir önceki seçime göre azalış oldu. 2014'teki yerel seçimlerde 4 bin 201 sandık kurulurken, bu seçimlerde 4 bin 146 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Tarsus'ta, en az Çamlıyayla'da

Mersin'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Tarsus oldu. Toplam 235 bin 951 seçmenin bulunduğu ilçede 771 sandıkta oylar kullanılacak.

Tarsus'un ardından ikinci sırada 204 bin 621 seçmen ve 631 sandıkla Toroslar ilçesi, onun ardından da üçüncü sırada 182 bin 184 seçmen ve 546 sandıkla Yenişehir geldi.

En az sandık ve seçmen ise Çamlıyayla'da olacak. İlçede 7 bin 264 seçmen 27 sandıkta tercihini yapacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı
Akdeniz 535 174.761
Anamur 181 50.267
Aydıncık 33 8.596
Bozyazı 71 20.090
Çamlıyayla 27 7.264
Erdemli 338 101.343
Gülnar 97 20.267
Mezitli 417 137.834
Mut 188 47.159
Silifke 311 91.233
Tarsus 771 235.951
Toroslar 631 204.621
Yenişehir 546 182.184
Tarsus, Mersin, Politika
Kaynak: AA