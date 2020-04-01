Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mersin'de 100 kilo bozuk sucuk ele geçirildi

Mersin'de 100 kilo bozuk sucuk ele geçirildi Tutanakla el konulan bozuk sucuklar, ekiplerin kontrolünde imha edildi Mersin'de zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ve menşei olmayan 100 kilogram sağlığa zararlı sucuk ele geçirdi.

01.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:21
Mersin 'de 100 kilo bozuk sucuk ele geçirildi
Tutanakla el konulan bozuk sucuklar, ekiplerin kontrolünde imha edildi
MERSİN - Mersin'de zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ve menşei olmayan 100 kilogram sağlığa zararlı sucuk ele geçirdi.
Bir ihbar üzerine harekete geçen merkez Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki semt pazarının etrafında kaçak olarak satış faaliyeti gösteren bir seyyar satıcıya denetim yaptı. Yapılan incelemede bir arabanın arkasında 100 kilogram tarihi geçmiş ve menşei olmayan sucuk ele geçirilirken, satışı gerçekleştiren kişi hakkında da cezai işlem uygulandı. Tutanakla el konulan bozuk ürünler, ekiplerin kontrolünde imha edildi. Zabıta ekipleri, satışı yapan kişiye tarihi geçmiş bir ürünü satarak halkın sağlığıyla oynadığını belirtirken, satıcı da gözünün görmediğini ve bundan dolayı dikkat edemediğini iddia etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, toplum sağlığını önemli derecede tehdit eden açıkta gıda satışının önlenmesi konusunda denetimlerini sıklaştırdıklarını söyledi. Yılmaz, "Halkımızın sağlığı ile kimse oynayamaz. Sağlıksız koşullarda gıda satışı yapan işletme veya kişilere asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassas olmalarını, bu gibi durumlarla karşılaştıklarında Zabıta ekiplerimize bildirmelerini istiyoruz" dedi. Mersin’de 100 kilo bozuk sucuk ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Toroslar, Zabıta, Mersin, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Mersin'de 100 kilo bozuk sucuk ele geçirildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Mersin'de 100 kilo bozuk sucuk ele geçirildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:27: Takla atan araçtan hafif yaralı kurtuldu - Haberler 12:27: Polisin dur ihtarından uymayan şüpheli araç sürücüsü yaya olarak izini kaybettirdi - Haberler 12:27: Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler 12:27: Türkiye, İtalya ve İspanya'ya Covid-19'la mücadelede destek amacıyla tıbbi yardım gönderdi - Haberler 12:26: Erciş'in düşman işgalinden kurtarılışının 102. yılı - Haberler 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi 11:49: AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi - Haberler 11:00: Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi - Haberler 10:47: Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi - Haberler 10:24: Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü - Haberler 10:20: Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz