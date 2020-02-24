Haberler » Güncel » Mersin'de 105 alkollü sürücüye 102 bin TL para cezası kesildi - Haber

Mersin'de 105 alkollü sürücüye 102 bin TL para cezası kesildi

MERSİN'de jandarma trafik ekiplerince yapılan alkol ve uyuşturucu uygulamasında 105 sürücüye 102 bin 507 TL para cezası kesildi, 29 ehliyete el konuldu.

24.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:20Mersin'de 105 alkollü sürücüye 102 bin TL para cezası kesildi

MERSİN'de jandarma trafik ekiplerince yapılan alkol ve uyuşturucu uygulamasında 105 sürücüye 102 bin 507 TL para cezası kesildi, 29 ehliyete el konuldu.

İl Komutanlığı'na bağlı ekipler, alkollü araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla kent genelinde 00.00-02.00 ve 03.00-05.00 saatleri arasında denetim gerçekleştirdi. 743 aracın kontrol edildiği denetimlerde kusurlu görülen 105 sürücüye toplam 102 bin 507 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 29 sürücünün ehliyetine el konulurken, 22 araç trafikten menedildi.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 17:08:25