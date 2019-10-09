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Mersin'de 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Mersin'de 12 farklı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

09.10.2019 12:52Mersin'de 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Mersin'de 12 farklı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde, transit rejim kurallarına aykırılık, taksirle ölüme neden olma, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık gibi 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 yaşındaki M.A. yakalandı.
Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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