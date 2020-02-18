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Mersin'de 13 komiser yardımcısı FETÖ'den gözaltına alındı

Mersin polisi, 2009 yılında yapılan komiserlik sınavına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) hile karıştırarak kendi adamlarını komiser yaptığı gerekçesiyle gerçekleştirdiği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

18.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:58Mersin'de 13 komiser yardımcısı FETÖ'den gözaltına alındı
polisi, 2009 yılında yapılan komiserlik sınavına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) hile karıştırarak kendi adamlarını komiser yaptığı gerekçesiyle gerçekleştirdiği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişiyi ise arama çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılında yapılan komiserlik sınavında FETÖ/PDY'nin sınava hile karıştırarak, kendi adamlarını komiser yaptığını belirledi. Bunun üzerine Türkiye genelinde birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltı kararı verilen şahısların görevde olmadığı öğrenildi. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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