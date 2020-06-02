Mersin'de 145 kilo balina kusmuğu ele geçirildi

Mersin'de bir evde yapılan aramada piyasa değeri 11 milyon lira olan 145 kilo ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi.

Mersin'de 145 kilo balina kusmuğu ele geçirildi
02.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:57

Mersin'de bir evde yapılan aramada piyasa değeri 11 milyon lira olan 145 kilo ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çilek Mahallesi'nde bir evde arama yaptı. Aramada, parfüm yapımında kullanılan ve piyasa değeri 11 milyon lira olan 116 kilogram siyah, 29 kilogram beyaz olmak üzere toplam 145 kilogram gümrük kaçağı balina kusmuğu maddesi ele geçirildi. Evde ayrıca bu maddenin çözülmesinde kullanılan 200 miligram ambergris sıvısı bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Haber

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Yorumlar (1)
RAMAZAN: Bune saçma lık
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