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Mersin'de 150 kilogram kaçak süt ürünleri ele geçirildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde kaçak 150 kilogram süt ürünleri ele geçirilen bir evin damındaki imalathane mühürlendi.

26.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:08
Mersin'de 150 kilogram kaçak süt ürünleri ele geçirildi
Mersin 'in Toroslar ilçesinde kaçak 150 kilogram süt ürünleri ele geçirilen bir evin damındaki imalathane mühürlendi.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde imalathaneye dönüştürülen bir evin damına baskın düzenledi.
Sağlıksız koşullarda yoğurt, kaymak ve tereyağı üretiminin yapıldığını tespit eden ekipler, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 150 kilogram süt ürününe el koydu.
Yabancı uyruklu M.A'ya cezai işlem uygulayan ekipler, kaçak imalathaneyi mühürleyerek faaliyetini sonlandırıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yasa dışı faaliyeti engellemek adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
Yılmaz, sağlıksız koşullarda üretim yapanlara asla geçit vermeyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Toroslar, Zabıta, Mersin, Güncel

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