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Mersin'de 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü tatil sitesinde yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, 8 ayrı suçtan hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tatil sitesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

27.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:50Mersin'de 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü tatil sitesinde yakalandı
'in ilçesinde, 8 ayrı suçtan hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tatil sitesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri bir yıldan bu yana aranan firari U.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan teknik takibin ardından U.K'nin Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde saklandığı tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan U.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Jandarma, Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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