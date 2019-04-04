Mersin'de 19 Kaçak Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı

MERSİN'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi
'ne geçmek isteyen Suriye
uyruklu 19 kaçak göçmen ile 3 organizatör, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma
, Suriye uyruklu kaçak göçmenlerin Güney Kıbrıs
Rum Kesimi'nden gelecek bot ile Mersin
'den Ada'ya geçirilecekleri yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda 2'si bebek, 3'ü kadın olmak üzere 19 Suriye uyruklu göçmenin üç araçla Erdemli
ilçesine doğru götürüldüklerini belirledi. Yapılan operasyon sonucunda 3 organizatör ve kaçak göçmenler Erdemli ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 5 can yeleği, 7 şambrel, 1 pompa ele geçirildi. Şüphelilere toplam 41 bin 264 TL idari para cezası uygulandı. Ardından Suriye uyruklu göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatörler ise işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı, araçlarına da el konuldu.
FETÖ'DEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Bu arada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonlar sonucunda; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı ve sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, İl Jandarma Trafik timleri tarafından 111'i öğrenci ve 159'u işçi servisi olmak üzere 18 bin 132 araç kontrol edildi. Kontrollerde 112 araç trafikten men edilirken 14 sürücü belgesine el konuldu.
- Mersin
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Kaynak: DHA