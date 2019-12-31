Haberler » 3. Sayfa » Mersin'de 191 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler

Mersin'de 191 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince iki ayrı şahsın evinde yapılan aramada, 191 litre sahte içki ele geçirildi.

31.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:23 Mersin'de 191 litre sahte içki ele geçirildi
'in ilçesinde jandarma ekiplerince iki ayrı şahsın evinde yapılan aramada, 191 litre sahte içki ele geçirildi.

Mersin İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mahallesi'nde bir şahsın sahte içki üretimi yaptığı istihbaratı üzerine, şüphelinin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, varil içerisinde 120 litre sahte içki ele geçirildi.

Yine Tarsus ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi'nde bir başka şahsın evinde yapılan aramada ise 36 şişe halinde 71 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MERSİN

Jandarma, Aliağa, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:37   Irak'ta protestocular ABD Büyükelçiliği binasının duvarını aştı - Haberler
15:32   Dev Holding'te kardeşler arasında yönetim krizi - Haberler
15:32   Karısını öldüresiye dövdü - Haberler
15:30   Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı - Haberler
15:28   Ayazcan ve Simge'ye ışık oldular - Haberler
15:22   Son dakika: Trump, Irak'taki Amerikan Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı İran'ın organize ettiğini savundu - Haberler
14:20   Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta öldürüldü - Haberler
14:15   2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu - Haberler
14:15   Cezaevinen izinli çıkarak eşini 20 yerinden bıçaklayan adam adliyede - Haberler
13:56   İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı "ben yapmadım" dedi - Haberler
31.12.2019 15:45:35