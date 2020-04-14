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Mersin'de 200 kilo kaçak et ele geçirildi

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde, zabıta ekiplerince bir iş yerine yapılan denetimde yaklaşık 200 kilo kaçak et ele geçirildi.

14.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:28
Mersin'de 200 kilo kaçak et ele geçirildi

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde, zabıta ekiplerince bir iş yerine yapılan denetimde yaklaşık 200 kilo kaçak et ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürülüğü ekipleri, ticari amaçlı kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine bir işyerinde yaptığı denetimde yaklaşık 200 kilo kaçak et ele geçirdi. Kesim raporu ve mezbaha mührü olmayan, kaçak kesim yaparak etleri satışa sunan iş yerindeki etlere el koyuldu. İşletme hakkında yasal işlem uygulanırken, mezbaha dışı kesilen etler imha edildi. Yenişehir Belediyesi zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlığını tehlikeye atanlara yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir, Zabıta, Güncel
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