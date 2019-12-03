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Mersin'de 23 kaçak göçmen yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 kaçak göçmen yakalandı.

03.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:47Mersin'de 23 kaçak göçmen yakalandı
'in ilçesinde 23 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde ilçeye bağlı tarihi ve turistik 'ndeki sahil kenarında Dışkale mevkisinde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin birlikte yürüttüğü operasyonda 23 kaçak göçmen yakalandı. İfadeleri alınan göçmenler kendilerini tanımadıkları yabancı bir şahsın Kıbrıs'a götürmek vaadi ile Kızkalesi'ne bırakıp kaçtığını dile getirdi.

Kaçak göçmenler önce Kızkalesi Merkezine getirildi, işlemlerin ardından da sınır dışı edilmek üzere göç idaresi müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kızkalesi, Erdemli, Mersin, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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