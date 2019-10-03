Mersin'de 23 stajyer avukat yemin edip cübbe giydi

Mersin Barosu'nda stajını tamamlayan 23 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek avukat oldu. Mesleğe ilk adımı atan stajyer avukatlara ruhsatnamelerini, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz imzalayarak takdim etti.



Mersin Barosu Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, sayının fazla olması kaygı verici olsa da mesleğe güç verdiğini söyledi. Bu süreçte herkesin kendi yolunu mutlaka bulacağını kaydeden Yeşilboğaz, "Uzun ve zorlu bir meslek yolculuğuna çıkıyorsunuz. Atatürk'ün dediği gibi, bu yolda asla takdir edilmeyi beklemeyin. İnançlarınız ve idealleriniz doğrultusunda vereceğiniz mücadelede, sizlere engel olmaya çalışanlar olacaktır. Ancak inandığınız yoldan ve inandığınız amaçtan asla vazgeçmeyin. Başarıya ulaştığınız yerde, gerçek huzuru ve mutluluğu bulacaksınız. Bu huzur da bizim laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aydınlık geleceği olacaktır. Yarınımızı, hukuk meclisimizi bu genç kardeşlerimize emanet edeceğiz. Bizlerin geleceği sizlersiniz" dedi.



Şu an en çok tartışılan kurum ve sistemin, hukuk kurumları ve adalet sistemi olduğunu savunan Yeşilboğaz, "Ancak bu süreç içerisinde, bir tek bağımsız savunma şu an yargıyı ayakta tutuyor. Biz hala devlet memuru statüsüne inmemek için direniyoruz. Hala kamu hizmeti yaparken, kendi bağımsız yapımızı korumaya çalışıyoruz. Genç meslektaşlarımız, bu yolda verdiğimiz mücadelede bizlere destek vermeliler. Bu ülkenin gerçekten hak etmiş olduğu hukuk devleti statüsüne yükseltilmesi için, bizimle birlikte çalışmanız, mücadele etmeniz gerekiyor. Sizlerden bir tek düsturunuzun olmasını bekliyoruz. Düğmesi olmayan cübbelerinizle, kimseye biat etmeyin. Sadece evrensel hukuk kuralları, ülkenin kendi cumhuriyet kuralları çerçevesinde ve vicdanlarınız doğrultusunda bu kutsal mesleği ifa edin" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA