Mersin'de 25 Liradan Satılan Nergis Üreticisini Sevindiriyor

14 Aralık 2018 Cuma 11:30



14 Aralık 2018 Cuma 11:30

Mersin'in Silifke ilçesinde doğada kendiliğinden yetişmesinin yanı sıra son yıllarda kültür bitkisi olarak da yetiştirilen ve demeti 25 liradan satılan nergis çiçekleri, üreticisinin yüzünü güldürüyor.Arkum Mahallesi'nde 7 dönüm arazide 6 yıldır nergis üretimi yapan Rıfat Kilit'in bahçesinde ilk hasat gerçekleştirildi. Demette bulunan 50 nergis çiçeği 25 liradan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.Nergis üreticisi Kilit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nar bahçesinin içerisine diktiği nergislerden ikinci ürün olarak gelir elde ettiğini belirterek, her bir bağda 50 nergis çiçeği olduğunu ve 25 liradan sattığını kaydetti.