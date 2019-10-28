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Mersin'de 29 ekim kutlamaları başladı

Mersin'de 29 Ekim kutlamaları başladıMersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

28.10.2019 16:49
Mersin'de 29 Ekim kutlamaları başladı
Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.
Kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, belediye başkanları protokol üyeleri, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı. Tören, Vali Su'nun askeri tören mangasını selamlamasıyla başladı. Daha sonra Vali Su, Tuğamiral Kireçtepe ve Başkan Seçer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesiyle sona erdi.
Mersin'de 29 ekim kutlamaları başladı

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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