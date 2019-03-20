Mersin'de 30 Bin 821 Cinsel Gücü Artırıcı Hap Ele Geçirildi

MERSİN Polisi, düzenlediği operasyon ile 30 bin 821 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli
ilçesinde önceden tespit edilen 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında M.G.'nin evinde 17 bin 164, Ş.Ç.'nin evinde de 13 bin 657 cinsel güçü artırıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.
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Kaynak: DHA