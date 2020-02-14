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Mersin'de 36 suç dosyasından aranan hükümlü yakalandı

Mersin'de 36 suç dosyasından aranan, hakkında 136 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı.

14.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:20Mersin'de 36 suç dosyasından aranan hükümlü yakalandı
'de 36 suç dosyasından aranan, hakkında 136 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bilişim sistemlerini veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama emri bulunan kişinin yakalanması yönelik çalışma başlattı.
Hükümlünün adresini belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonla O.S'yi gözaltına aldı.
Hakkında 36 suç dosyasından 136 yıl hapis cezası ve 1 milyon lira para cezası bulunan O.S. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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