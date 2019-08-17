Haberler» 3. Sayfa» Haber

Mersin'de 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katından düşen küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17.08.2019 10:48 Mersin'de 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Mersin'in Silifke ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katından düşen küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Baba Bayram Ali Köklü ve anne Sema Köklü çocukları 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Köklü'yü babaannesinin evine bırakıp alışverişe çıktı. Göksu Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin penceresinden bakan 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Köklü, dengesini kaybederek düştü. Torunun düştüğünü fark eden babaanne, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yararlanan küçük çocuk, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:31   Altıntaş'ta yangın
11:30   Hisarcık'ta 'Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma' afişleri etkili oldu
11:27   Kurban Bayramı'nda trafik kazaları Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 10 azaldı
11:22   Güngören'de park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheliler yakalandı
11:17   Boya yapan işçiyi elektrik çarptı
11:12   (Özel) 16 yaşındaki işçisini uyuşturucuya alıştıran patron yakalandı
11:12   Yanan otomobilden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı