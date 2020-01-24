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Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahte içki üretimi yapan bir şahsın evinde yapılan aramada, 465 litre sahte içki ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi.

24.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:49Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi
'in ilçesinde sahte içki üretimi yapan bir şahsın evinde yapılan aramada, 465 litre sahte içki ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi.

Mersin İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde bir şahsın evinde sahte alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, muhtelif bidon ve kovalar içerisinde 465 litre bandrolsüz alkollü içki, 143 adet boş alkol şişesi, 1 adet alkol yapımında kullanılan damıtma aparatı, 5 litre alkol ve şarap yapımında kullanılan 7 litre maya ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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