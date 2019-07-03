03.07.2019 15:37
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Mersin'de, 5 kişi daha metil alkol yüzünden hastanelik oldu

Mersin

MERSİN'de, 1 haftada, 5 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından aynı şikayetle gece 5 kişi daha hastanelere başvurdu.


MERSİN'de, 1 haftada, 5 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından aynı şikayetle gece 5 kişi daha hastanelere başvurdu. Son başvurularla birlikte 16 kişinin tedavi altında olduğu belirtildi. Mersin'de, son 1 hafta içinde 21 kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurduğu Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanede tedaviye alınmış, 5'i tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Tedaviye alınan 16 kişiden 5'i ise hastanelerden taburcu edilmişti. Kentte, gece saatlerinde, 5 kişi daha metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından 5 kişi, yoğun bakım servislerinde tedaviye alındı. Son başvurularla birlikte toplam 16 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu, bunlardan 10'unun yoğun bakımda tutulduğu belirtildi. Öte yandan 16 kişi dışında tedavi gören, ismi öğrenilemeyen kişinin, şüpheli sıfatıyla gözaltındayken, rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce metil alkol zehirlenmesinden ölümlere ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

- Mersin
Kaynak: DHA
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