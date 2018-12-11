11 Aralık 2018, 16:57
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Mersin' de 5 Metrelik Dalgalar Oluştu

Mersin

Mersin'de sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran fırtına, özellikle kentin sahil kesiminde yaşamı olumsuz etkiledi.

Mersin'de sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran fırtına, özellikle kentin sahil kesiminde yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın ektisiyle dalga boyunun bazı bölgelerde 5 metreye kadar çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği belirtilerek, Akdeniz'de Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 50-75 kilometre hızında fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün son saatlere kadar etkili olacağı tahmin ediliyor denildi.
11 Aralık 2018 Salı 16:57