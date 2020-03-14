Mersin'de 500 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir evden 500 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
14.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:50
Mersin 'in Akdeniz ilçesinde bir evden 500 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Yeşilçimen Mahallesi'ndeki bir evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden M.D. ve R.D. kentte, Ü.B. Karaman'da gözaltına alındı.
Söz konusu evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Yeşilçimen Mahallesi'ndeki bir evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden M.D. ve R.D. kentte, Ü.B. Karaman'da gözaltına alındı.
Söz konusu evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel
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