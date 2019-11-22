Haberler » Güncel » Mersin'de 52 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Mersin'de 52 kaçak göçmen yakalandı

MERSİN'in Aydıncık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2'si çocuk 52 Suriye uyruklu göçmen ahşap teknede, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

22.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:50Mersin'de 52 kaçak göçmen yakalandı

MERSİN'in ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2'si çocuk 52 uyruklu göçmen ahşap teknede, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.00 sıralarında, Aydıncık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu ahşap tekne olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Lastik botla, kıyıya 23 deniz mili mesafede bulunan tekneye giden ekipler, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2'si kadın, 2'si çocuk 52 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Bozyazı Sahil Güvenlik iskelesine getirildi. Göçmenler, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.



Aydıncık, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:34 Hamas'tan, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara saldırmasına tepki
19:31 Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temeli atıldı
19:30 Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında! İlk 11'ler belli oldu
19:30 Suriyeliler, Türk askerini öperek evlerine döndü
19:30 Tekirdağ'da minibüs devrildi: 5 yaralı
19:29 Ara tatilde 58 bin öğretmen mesleki gelişim programına katıldı
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
17:27 Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi: Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı
07:18 BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankası'na devredildi
23:59 Günlük burç yorumları 22 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
22.11.2019 19:34:49