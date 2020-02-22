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Mersin'de 6 HDP'li gözaltına alındı

MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası ve örgütsel çalışma yaptıkları iddiasıyla, aralarında HDP ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 6 HDP'li, gözaltına aldı.

22.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:34Mersin'de 6 HDP'li gözaltına alındı

MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası ve örgütsel çalışma yaptıkları iddiasıyla, aralarında HDP ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 6 HDP'li, gözaltına aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında; mahallelerde örgüt propagandası ve örgütsel çalışma yapan 6 kişiyi belirledi. Ardından şahısların adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, HDP Akdeniz ilçe eş başkanı F.K., Toroslar ilçe eş başkanı C.K., Akdeniz Belediyesi Meclis üyeleri N.A. ile HDP yöneticileri N.D., C.K. ve E.A.'yı gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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