Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de 65 yaş üstü için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Haberler

Mersin'de 65 yaş üstü için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını hatırlatarak, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturduklarını bildirildi.

22.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:29
Mersin'de 65 yaş üstü için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu
Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını hatırlatarak, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturduklarını bildirildi.

Su, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart saat 24.00 itibariyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığını anımsatarak, "Kıymetli Mersinliler, korona virüs tedbirleri kapsamında bu gece (21 Mart Cumartesi) saat 24.00 itibariyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır. Lütfen hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Bu kapsamda ilimizde gerekli tedbirler alınmış olup vefa sosyal destek grupları oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Ali ihsan, Mersin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz

Son Dakika Güncel Haberleri

Evde kalan çocukların ailelerine oyun önerisi - Haber Tunceli'de bottan Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haber İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma... - Haber Genelge kapsamında olmakla birlikte, hizmetine ihtiyaç duyulabilecek kamu görevlileri ile eczacılar... - Haber Rusya'dan İtalya'ya yapılacak tıbbi yardım hazırlıkları tamamladı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var - Haber ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı - Haberler
Loading