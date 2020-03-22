Mersin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ekip kuruldu

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Yenişehir Belediyesi ekip kurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Yenişehir Belediyesi harekete geçti. Belediye, bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ekip kurdu. Ekipler, risk grubunda olduğu için dışarı çıkamayan vatandaşlar için 7/24 görev başında olacak. Evlerinden ayrılmalarına kısıtlama-yasaklama getirilen vatandaşlar, çağrı hattını arayarak ihtiyaçlarını bildirebilecek.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit da kurulan ekiplerle bir metre kuralına uygun bir şekilde toplantı yaptı. Başkan Özyiğit, görevli personellere yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yenişehir'de yaşayan ve sokağa çıkmalarına yasaklama getirilen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirten Başkan Özyiğit, "Salgından dolayı risk grubunda olan hemşehrilerimizin eli, kolu ve ayağı olacağız. Tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında deyim yerindeyse seferberlik ilan ettik. Hemşerilerimizi asla yalnız bırakmayacağız, ekiplerimiz telefon başında bekleyecek. Yardım çağrısı gelir gelmez harekete geçecekler. Hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak için 7/24 görev başında olacağız. Hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz" dedi.

Vatandaşlar, kurulan Yenişehir İlçesi Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubu'na 112, 155, 156 ve 444 33 54 telefon numaralarından da ihtiyaçlarını bildirebilecek.

Kaynak: DHA