Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de 65 yasağına uymayanları polis evlerine gönderdi - Haberler

Mersin'de 65 yasağına uymayanları polis evlerine gönderdi

MERSİN'de 65 yaş ve üstü kişiler için İçişleri Bakanlığı tarafından konulan sokağa çıkma yasağına uymayanlar, polis memurları tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

22.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:02
Mersin'de 65 yasağına uymayanları polis evlerine gönderdi

MERSİN'de 65 yaş ve üstü kişiler için İçişleri Bakanlığı tarafından konulan sokağa çıkma yasağına uymayanlar, polis memurları tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı uyarılara Mersin 'de birçok kişi uymadı. Hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilenler, Adnan Menderes Bulvarı sahiline akın etti. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü yaşlıların sahilde gezintiye çıkması dikkati çekti. Sahil alanı içerisindeki güvenlik noktasında görev yapan polis memurları, kimlik kontrolü yaptı. Risk grubunda olduğu tespit edilenler uyarılarak evlerine gönderildi.

'EVDE SIKILIYORUZ'

Polis memurunun 65 yaş üstü olduğunu tespit ettiği bir kişi ise "Evde yalnız kalmaktan sıkılıyoruz. Yasak ama yine de çıktık" dedi.

FOTOĞRALI


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı, Mersin, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı
Baykar’dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 cihaz siparişi verdiler Haberler
Baykar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 cihaz siparişi verdiler
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış Haberler
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış
’Amca vallahi yasak’ denilmesine rağmen istifini bozmadı Haberler
"Amca vallahi yasak" denilmesine rağmen istifini bozmadı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

Florya Balık Çarşısı'ndaki restoranlar paket servisi sistemine geçti - Haber Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi - Haber Kırşehir'de koronavirüs tedbirleri - Haber Elazığ'da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar araçla evlerine bırakıldı - Haber Artvin'de polis ekipleri koronavirüsle ilgili vatandaşları bilgilendiriyor - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış - Haber
Loading