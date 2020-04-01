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Mersin'de 69 yaşındaki emekliden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Mersin'de yaşayan 69 yaşındaki Ali Soy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 200 lira destekte bulundu.

01.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:34
Mersin'de 69 yaşındaki emekliden
Mersin 'de yaşayan 69 yaşındaki Ali Soy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 200 lira destekte bulundu.
Çiftçi emeklisi 4 çocuk babası Soy, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlandırılmasından dolayı İl Jandarma Komutanlığını arayarak kampanyaya destek olmak istediğini bildirdi.
Bunun üzerine Soy'un merkez Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi'ndeki evine giden jandarma ekipleri Soy ile görüştü.
Soy, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek olmak istiyorum. İnşallah hayırlı olur." diyerek jandarma ekiplerine 200 lira teslim etti.
Ekipler, Soy'dan aldıkları parayı kampanya hesabına yatırarak dekontunu kendisine ulaştırdı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Jandarma, Mersin, Güncel
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