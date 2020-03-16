Mersin'de 7 bin adaçayı fidesi dikildi
Mersin'in Mut ilçesinde 7 bin adaçayı fidesinin dikimi yapıldı.
16.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:00
Mersin 'in Mut ilçesinde 7 bin adaçayı fidesinin dikimi yapıldı.
Mut Kaymakamlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Kurtuluş, Çatalharman ve Hacıahmetli Mahallelerindeki üreticilere 7 bin adaçayı fidesi dağıtıldı.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamada, ilçede tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin arttırılmasını hedeflediklerini bildirdi.
Mut Kaymakamlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Kurtuluş, Çatalharman ve Hacıahmetli Mahallelerindeki üreticilere 7 bin adaçayı fidesi dağıtıldı.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamada, ilçede tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin arttırılmasını hedeflediklerini bildirdi.
Kaynak: AA
Manşet
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