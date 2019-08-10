Haberler» Güncel» Haber

Mersin'de 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi

MERSİN'de bir otomobilde yapılan aramalarda 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

10.08.2019 10:39 Mersin'de 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi
MERSİN'de bir otomobilde yapılan aramalarda 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin merkez Yenişehir ilçesi Mersin Üniversitesi Caddesi'ndeki bir kafeteryada bulunduğunu saptadı. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, şüpheli İ.B., M.V. ve M.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait otomobilde, eğitimli narkotik köpeği 'Hernandez' ile arama yapıldı. Aramalarda, bir koli içerisinde 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirilirken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:22   Başkan Karadağ hayvan pazarını denetledi
12:22   Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu
12:21   Ağrı'da Doğalgaz Çalışmaları Devam Ediyor
12:21   KNİDOS KAZI BAŞKANI PROF. DR. DOKSANALTI'DAN 'BEYAZ MERMER' AÇIKLAMASI
12:21   ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL MİNİBÜSE ÇARPTI 1 YARALI
12:21   MUĞLA KNİDOS KAZI BAŞKANI PROF. DR. DOKSANALTI'DAN 'BEYAZ MERMER' AÇIKLAMASI
12:20   Ataşehir'de otomobil minibüse çarptı; 1 yaralı