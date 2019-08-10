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Mersin'de 72 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de, 72 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

10.08.2019 10:06 Mersin'de 72 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de, 72 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu hap sürmeyi hedefleyen bir çeteyi takibe aldı.
Ekipler, uzun süren fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin merkez Mezitli ilçesinde uyuşturucu ticareti için toplantı yapacağını tespit etti.
Bir kafede oturdukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, İ.B, M.V ve M.K gözaltına alındı.
Narkotik köpeği "Hernandez"in, şüphelilerin otomobiline tepki vermesi üzerine araçta inceleme yapan polis, toplam ağırlığı 36 kilo olan 72 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Narkotik, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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