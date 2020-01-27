Haberler » 3. Sayfa » Mersin'de 8 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı - Haberler

Mersin'de 8 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 ayrı suçtan aranan ve 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi yakaladı.

27.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:33Mersin'de 8 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı
İl Komutanlığı ekipleri, 8 ayrı suçtan aranan ve 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı araştırma ve incelemelerde aranan bir şahsın Atakent sahilinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, 8 ayrı suçtan aranan şahsı yakaladı. Şahıs ekiplere sahte kimlik verirken, gerçek kimliğiyle yapılan sorgusunda 2 kez uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, hükümlünün ve tutuklunun kaçması, basit yaralama, alkol ve uyuşturucu maddenin etkisiyle araç kullanma, yaralama, resmi belgede sahtecilik suçlarından arandığı ve 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Jandarma, Atakent, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

27.01.2020 17:46:01