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Mersin'de 8 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Mersin'de 8 iş yerinden para ve altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

19.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:36Mersin'de 8 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
'de 8 iş yerinden para ve altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden yaklaşık 200 bin lira tutarında altın ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin H.K, İ.T, M.D. ve A.A. olduğunu belirledi. Zanlılardan 3'ü Mersin'de, biri de Hatay'da yakalandı. Şüphelilerin evlerinde bir miktar altın ile 10 bin 530 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. ve M.D, tutuklandı. İ.T. ve A.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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