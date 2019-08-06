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Mersin'de 8 ton mazot yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Mersin'de 8 ton mazot yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

06.08.2019 17:01 Mersin'de 8 ton mazot yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
Mersin'de 8 ton mazot yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ahmet Yıldırım idaresindeki 33 B 7313 plakalı 8 ton mazot yüklü tanker, D-400 kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tankerden yola akaryakıt sızması nedeniyle polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye de soğutma çalışması yaptı.
Kaza nedeniyle D-400 kara yolunun Adana istikametinde bir süre trafik aksadı.
Bu arada, çevredeki bazı kişilerin devrilen tankerden sızan mazotu bidonlara doldurmaya çalıştığı görüldü.

Ahmet Yıldırım, Bağlarbaşı, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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