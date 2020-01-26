Mersin'de 800 köpek ve 550 kedi sahiplendirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde, 10 ayda bin 500 kedi ve 2 bin köpeğin tedavi edildiği belirtilirken, 800 köpek ve 550 kedinin de sahiplendirildiği kaydedildi.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde yaşamlarını sürdüren hayvanlar için kış aylarına uygun barınma koşulları oluşturularak, soğuktan ve yağmurdan korunmaları sağlanıyor. Hayvan Bakımevi'nin yanı sıra kent genelinde bulunan kedi ve köpek beslenme odaklarını da kış şartlarına hazırlayan Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi yetkilileri, barınmanın yanı sıra beslenme, rutin bakım ve tedavilerini de gerçekleştiriyor.



"Sahiplendirme oranımız ciddi sayıda artıyor"



Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde biyolog olarak görev yapan Altay Atlı, hayvan bakımevinin kış şartlarına hazırlıklı olduğunu ifade ederek, "Kedi ve köpek bölümlerinde ve kent genelindeki kedi ve köpek beslenme odaklarımızda hayvanlarımızı soğuktan ve yağmurdan korumak için etrafına su geçirmez malzeme ile kaplama çalışması yaptık. Kent genelindeki beslenme odaklarımıza mamalar bırakıyoruz. Gönüllü hayvan severlerimize mama desteği yapıyoruz. Onlar da hayvan dostlarımızın beslenmelerine destek oluyor" dedi.



Hayvan sahiplendirme oranının ciddi şekilde artış gösterdiğini ifade eden Atlı,



"Gün geçtikçe sahiplendirme oranımız ciddi sayıda artıyor. Pati Fest'ten sonra basından duyanların fazlalığıyla birlikte sahiplendirme sayımız arttı. Yaklaşık 2 binin üzerinde köpeğin, bin 200 tane kedinin kısırlaştırma işlemini yaptık. 800 köpek, 550 kedi sahiplendirmesi yaptık. 2 bin köpeğe karma ve kuduz aşısı yapılırken, iç dış parazit uygulaması yapıldı. 450 kedimize karma aşı yapıldı" ifadelerini kullandı.



"900 trafik kazalı hayvana müdahale ettik"



Hayvan barınağının bakım standartlarının oldukça yüksek olduğunu belirten Atlı, yıl içerisinde çok sayıda trafik kazası geçiren, yaralanan ve işkence gören hayvanlara müdahale ettiklerini söyledi. Atlı, "Bu yıl yaklaşık 900 trafik kazalı hayvana müdahale ettik. Müdahale ettiklerimiz arasında 200'üne pin ve plaka uygulaması yapıldı. Hastanelerde insanlara uygulanan teşhis ve tedavi yöntemlerinin tümünü biz burada hayvan dostlarımıza uygulayabiliyoruz. Geri dönüşleri de çok güzel oluyor. Özellikle pin ve plaka uygulaması yaptığımız hayvanlarda iyileşme oranları çok yüksek oluyor" diye konuştu.



Atlı, vatandaşların hayvan sahiplenme konusunda duyarlı ve hassas olmaları gerektiğini belirterek, hayvanların cinsinin değil, onunla kurulacak olan bağın önemli olduğunu söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA