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Mersin'de 800 tarım işçisi sağlık taramasından geçti

MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki 800 tarım işçisi, yaşadıkları çadırda belediye ekiplerince genel sağlık taramasından geçirildi.

03.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:39
Mersin'de 800 tarım işçisi sağlık taramasından geçti

MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki 800 tarım işçisi, yaşadıkları çadırda belediye ekiplerince genel sağlık taramasından geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kentteki mevsimlik tarım işçilerine ateş ölçümü ve genel sağlık taraması yaptı. İşçilerin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler ailelere içerisinde sabun, dezenfektan, maske ve bilgilendirici broşürün yer aldığı 120 adet sağlık paketi dağıttı. Ekipler ayrıca işçilerin çocuklarına süt dağıtımı yaptı. Çiftçinin sağlıklı, güvenli ve kaliteli üretim yapmayı sürdürmesini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, " Mersin , tarımın başkenti. Bunun bilincinde olan başkanımız Vahap Seçer'in yönlendirmeleriyle bölgemizde tarımda aktif bir rol oynayan mevsimlik tarım işçilerinin sağlıkları da bizim için çok önemli. Biz ülke olarak üretmek zorundayız. Neticede bugün Türkiye'de yaşadığımız bu ortamda insanlarımızın gıda bulabilmesi açısından tarımsal üretim son derece önem arz ediyor. Sezon tam ekim dikim zamanı. Fidelerimizin de daha sağlıklı ortamda yetişebilmesi açısından çalışan insanlarımızın sosyal alanlarında dezenfeksiyon yapıyoruz. Başkanımız da bu konuya son derece hassas yaklaştığı için bizleri yönlendirdi. Bugün burada bu görevi yerine getiriyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Akdeniz, Mersin, Güncel
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