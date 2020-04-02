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Mersin'de 800 tarım işçisinin ateş ölçümü ve genel sağlık taraması yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde hem tarımsal üretim sürekliliğinin sağlanması hem de tarım işçilerinin bu süreci herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlatabilmesi amacıyla tarımsal üretim yapılan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

02.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:31
Mersin'de 800 tarım işçisinin ateş ölçümü ve genel sağlık taraması yapıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde hem tarımsal üretim sürekliliğinin sağlanması hem de tarım işçilerinin bu süreci herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlatabilmesi amacıyla tarımsal üretim yapılan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımın başkenti niteliğindeki Mersin'de ekim ve dikim zamanının geldiği zorlu süreçte, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu, Limonlu ve Akdeniz mahallerinde çadırlarda yaşayan 120 aileye, toplamda ise yaklaşık 800 mevsimlik tarım işçisine ulaşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, işçilere ve ailelerine ateş ölçümü ile genel sağlık taraması yaptı. Ailelere sağlık paketi, çocuklarına ise süt dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte kentin tamamındaki tarım işçilerine düzenli olarak ulaşmayı planlıyor.

Salgınının Türkiye'de de etkisini her geçen gün artırmaya başladığı zorlu süreç, etkisini üretim alanına da yansıttı. Tedbir amacıyla insan gücünde kısıtlamaya, esnek çalışma veya vardiyalı sisteme giden kimi işletmelerin üretim kapasitelerinde de düşüşler meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, insanların özellikle bu süreçte daha fazla ihtiyaç duydukları temel gıdaların üretiminde sürekliliğin sağlanması amacıyla tarımsal üretim alanlarına yöneldi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, yaşanan zorlu süreçte alınan önlemler içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tarımsal üretim konusundaki hassasiyetleri noktasında da çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Korona virüs sürecinde birçok ihtiyaçtan vazgeçilebilirken, gıdadan vazgeçmenin mümkün olmadığını ifade eden Gökçek, bu noktada çiftçinin sağlıklı, güvenli ve kaliteli üretim yapmayı sürdürmesini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Gökçek, "Mersin, tarımın başkenti. Bunun bilincinde olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in yönlendirmeleriyle bölgemizde tarımda aktif bir rol oynayan mevsimlik tarım işçilerinin sağlıkları da bizim için çok önemli. Biz ülke olarak üretmek zorundayız. Neticede bugün Türkiye'de yaşadığımız bu ortamda insanlarımızın gıda bulabilmesi açısından tarımsal üretim son derece önem arz ediyor. Sezon tam ekim-dikim zamanı. Fidelerimizin de daha sağlıklı ortamda yetişebilmesi açısından fidelerde çalışan insanlarımızın sosyal alanlarında dezenfeksiyon yapıyoruz. Başkanımız da bu konuya son derece hassas yaklaştığı için bizleri yönlendirdi. Bugün burada bu görevi yerine getiriyoruz" dedi. - MERSİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Mersin'de 800 tarım işçisinin ateş ölçümü ve genel sağlık taraması yapıldı - Haberler

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