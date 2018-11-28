Mersin'de 91 Firari Hükümlü Yakalandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:41



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:41

Mersin'de polis ekiplerince yapılan kontrollerde hakkında çeşitli suçlardan aranan 91 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 13 gün içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli adreslere operasyon düzenlenirken, bazı arama ve kontrol noktalarında da denetimler gerçekleştirildi.Kontrollerde "hırsızlık, tutuklu veya hükümlünün kaçması, yaralama, şantaj, uyuşturucu madde ticareti yapmak, özel belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, dolandırıcılık ve nitelikli yağma" suçlarından aranan 91 zanlı yakalandı.Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler, ceza infaz kurumlarına teslim edildi.