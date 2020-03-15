Mersin'de 91 kilo bozuk et ele geçirildi
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, menşei belirsiz 91 kilogram kokmuş et ele geçirdi.
15.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:05
Mersin 'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, menşei belirsiz 91 kilogram kokmuş et ele geçirdi. Etler yakılarak ve toprağa gömülerek imha edilirken, etleri satmaya çalışan kişi hakkında tutanak tutulup işlem başlatıldı.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hal Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yaptıkları denetimler sırasında vatandaşların tüketimine sunulmak üzere hazırlanan menşei belli olmayan 91 kilogram kokmuş et ele geçirdi. Etlere el koyan zabıta ekipleri, etleri pazara gelen vatandaşlara satmak isteyen kişi hakkında tutanak tutup yasal işlem başlattı. Ele geçirilen bozuk etler ise yerleşim yerlerinin uzağında bulunan kırsal bir alanda 2 metre derinliğinde çukurda yakılarak imha edildi.
"EN KÜÇÜK ŞÜPHEDE ZABITAMIZA HABER VERİN"
Zabıta ekiplerinin semt pazarının kurulduğu alanda neye ait olduğu belli olmayan ciğer, böbrek, kuyruk yağı, iç yağı ve sakatattan oluşan 91 kilo et ele geçirdiğini belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Vatandaşlarımıza satılmaya çalışılan bu etlere el koyan zabıtamız, menşei belli olmayan bozulmuş ve kokmuş haldeki bu etlere el koyarak, satışa sunan kişi hakkında yasal işlem başlatmıştır. Toplum sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanlara kesinlikle müsamaha gösteremeyiz. Halkımızdan isteğimiz, bu tür etlerden uzak durmaları, satışına tanık oldukları durumlarda zabıta ekiplerimize mutlaka haber vermeleridir. Zabıta Müdürlüğümüzün halkımızın sağlığını korumak ve sürdürmek amacıyla kontrol ve denetimleri ilçemiz genelinde artarak devam edecektir" dedi.
Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçen ay yine tüketimine sunulmak üzere hazırlanmış menşei belli olmayan 170 kilo kokmuş et ele geçirmişti.
(İHA)
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hal Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yaptıkları denetimler sırasında vatandaşların tüketimine sunulmak üzere hazırlanan menşei belli olmayan 91 kilogram kokmuş et ele geçirdi. Etlere el koyan zabıta ekipleri, etleri pazara gelen vatandaşlara satmak isteyen kişi hakkında tutanak tutup yasal işlem başlattı. Ele geçirilen bozuk etler ise yerleşim yerlerinin uzağında bulunan kırsal bir alanda 2 metre derinliğinde çukurda yakılarak imha edildi.
"EN KÜÇÜK ŞÜPHEDE ZABITAMIZA HABER VERİN"
Zabıta ekiplerinin semt pazarının kurulduğu alanda neye ait olduğu belli olmayan ciğer, böbrek, kuyruk yağı, iç yağı ve sakatattan oluşan 91 kilo et ele geçirdiğini belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Vatandaşlarımıza satılmaya çalışılan bu etlere el koyan zabıtamız, menşei belli olmayan bozulmuş ve kokmuş haldeki bu etlere el koyarak, satışa sunan kişi hakkında yasal işlem başlatmıştır. Toplum sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanlara kesinlikle müsamaha gösteremeyiz. Halkımızdan isteğimiz, bu tür etlerden uzak durmaları, satışına tanık oldukları durumlarda zabıta ekiplerimize mutlaka haber vermeleridir. Zabıta Müdürlüğümüzün halkımızın sağlığını korumak ve sürdürmek amacıyla kontrol ve denetimleri ilçemiz genelinde artarak devam edecektir" dedi.
Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçen ay yine tüketimine sunulmak üzere hazırlanmış menşei belli olmayan 170 kilo kokmuş et ele geçirmişti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Zabıta, Güncel
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