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Mersin'de açık alanda erik hasadı başladı

Mersin'in Mut ilçesinde, açık alanda sezonun ilk erik hasadı yapılıyor.

16.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:30
Mersin'de açık alanda erik hasadı başladı
Mersin 'in Mut ilçesinde, açık alanda sezonun ilk erik hasadı yapılıyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Göksu Mahallesi'nde üretici Eyüp Kutbay'ın bahçesinde düzenlenen hasat etkinliğine kaldı.
Bayır, bu yıl ilçede 14 bin dekar alanda erik üretimi yapıldığını ve 21 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.
Hasatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hassas davranıldığını belirten Bayır, "Hasat edilen erikler, ilgili mevzuat ve Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde ambalajlanarak yurdumuzun her yerine gönderiliyor." dedi.
Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, salgın nedeniyle erik hasadı yapan üreticilerden çalıştıracakları işçilerin listesini istediklerini, işçilerin hasat sırasında sosyal mesafeyi korumalarına dikkat edildiğini dile getirdi.
Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, eriğin 8-12 liradan alıcı bulduğunu bildirdi.
Erik üreticisi Arif Çakır da bu yıl yüzlerinin gülmesini umduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Mut, Ekonomi
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