Mersin'de Ahilik Kültürü Haftası törenle kutlandı

MERSİN (İHA) – Mersin Valiliği himayesinde Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ESOB) bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları, Mersin esnafını ve protokolü buluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda, 64 yıldır tornacılık yapan Erdem Öncü, 'Yılın İl Ahisi' seçilirken, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e de 'Yılın Ahisi' unvanı verilerek şed giydirildi.Mersin ESOB tarafından düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları, sabah Cumhuriyet Meydanında, Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer'in Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Buradaki törenin ardından ESOB yönetimi ve çok sayıda esnaf, bando işleğinde Atatürk Caddesi üzerinden Ulu Cami meydanına kadar Ahilik kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Meydanda yapılan törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü, esnaf ve sanatkarlar ile öğrenciler katıldı."Ahilik teşkilatına girmek bir ayrıcalıktır"ESOB Başkanı Talat Dinçer, törende yaptığı konuşmada, Ahiliğin bir derya olduğunu ve günümüzde de kullanılabilecek tüm değerleri bünyesinde barındırdığını söyledi. Ahiliğin tarihini anlatan Dinçer, "Ahiliğin hedefi insandır. Ahilik, insanı ele almış, öncelikle insana yatırım yapmış, insanı yetiştirmiş, güzel ahlak, dini temeller ve en önemlisi de mesleki eğitimle donatarak, piyasada esnaf ve zanaatkarlık yapmasına izin vermiştir. Ahilik teşkilatına girmek bir ayrıcalıktır" dedi."AVM'ler ve küresel sermaye, yerli esnaf ve sanatkarımızı bitirme noktasına geldi"Esnaf ve sanatkarlarını sıkıntılarına da değinen Dinçer, "Günümüzde esnaf ve sanatkarımız gerçekten sıkıntı çekmekte. Ticarette ülkeler arasında sınır kalmadı, e ticaret aldı başını gitti. 2018'de e ticaretle gerçekleşen ticaret hacmi 60 milyar doları buldu ve günden güne de bu oran gittikçe yükselmekte. Esnafımız, bir taraftan büyük AVM'ler, zincir marketler ve bunların verdiği sıkıntılarla boğuşurken; bir taraftan teknolojik gelişmeler esnafımızı son yıllarda inanılmaz derecede sıkıntıya soktu. AVM'lerle ilgili uzun süredir mücadele veriliyordu, perakendecilik sektörünü düzenleyen yasa tasarısı birkaç sene önce çıktı ama maalesef esnaf ve sanatkarın derdine ilaç olacak ölçüde değil. AVM'ler ve küresel sermaye, yerli esnaf ve sanatkarımızı maalesef bitirme noktasına geldi. Kuralsız çalışıyorlar ve özellikle çevresinde bulunan 52 meslek dalını tüketme noktasına gelmiştir" diye konuştu.Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarından istekleri olduğunu belirten Seçer, küçük sermayesiyle alın teriyle çalışan esnaf ve sanatkarın korunup kollanmasını istedi. Dinçer, "Yerelde esnaf ve sanatkarımızı hep beraber koruyalım. Yılda 5 bin esnaf kaybediyoruz. Her açılan işyeri bir umut, bir milli servet. Bu işyerlerini kapattırmamak için ortak kararlar alalım. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde bu ışığı aldık; inşallah bazı kararlar alacağız. On yılda 32 bin 500 esnaf kaybediyorsak, burada bir yanlışımız var. Beklentim, zincir marketlere bir kısıtlama, kriter getirelim. Yerli ve milli sermayemiz yok olma ile karşı karşıya. Bu konuda yerel yöneticilerden beklentimiz var" ifadelerini kullandı.Dinçer, Mersin'de bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye'de olmayan, esnaf ve sanatkarın sorun ve sıkıntılarını tek elden çözecek Esnaf Masası'nın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacağını söyledi."Her ay 1 milyon lira esnafımızın kesesine girecek"Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de ESOB tarafından önerilen Esnaf Masası kurma çalışmalarını bitirmek üzere olduklarını ve önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi'ne ait dükkanlarla ilgili esnafın kendisinden beklentilerini olduğunu dile getiren Seçer, "Yerel yönetimler olarak, esnafa bu konuda yardımcı olmak zorundayız. Belediye Başkanı olarak, iyi niyetle, samimiyetle, yasaların bana verdiği yetki dahilinde bu konuda çalışma yaptığıma inanmanızı istiyorum. Bu sorunu en kısa sürede çözeceğiz. Biz, belediye olarak esnafın alanına girmek istemiyoruz. Belediye bir ticarethane, belediye başkanı bir tüccar değildir. Ancak, vatandaşı önceleyen politikaları ortaya koymamız lazım. Ekmek fabrikamız ekmek üretiyor. Bunu tamamen yoksul yurttaşlarımıza bir imkan sağlamak amacıyla yapmaktayız. Fırıncılarımızla mücadele etme gibi bir derdimiz yok. Halk Kart uygulaması 1 Ekim'den itibaren faaliyete giriyor. 10 bin yoksul yurttaşımızın cebine bu kart girecek. Bunun belediyemize maliyeti, her ay 1 milyon lira, yılda 12 milyon lira. Esnafımızı ilgilendiren yönü, vatandaşlarımız alışverişlerini anlaşma yaptığımız yerli esnafla, mahallenin bakkalıyla, küçük marketiyle yapacak. Her ay 1 milyon lira esnafımızın kesesine girecek" dedi.Parkomat uygulamasını da esnafın talepleri doğrultusunda hayata geçireceklerini vurgulayan Seçer, Tevfik Sırrı Gür Lisesinin yanındaki belediye otoparkının da ihale aşamasında olduğunu ve kısa sürede vatandaşın hizmetine gireceğini söyledi. Seçer, Metro Projesinin de çarşı esnafının alışverişinin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti."Esnafımızın, sanatkarımızın sorunlarının çözümü için hep birlikte gayret edeceğiz"Vali Su ise "Tarihten günümüze bizi biz yapan, ayakta tutan kültür değerlerimiz, ananelerimiz, örflerimiz, inançlarımız vardır. Bu kültür değerlerimizden en önemlilerinden biri de Ahilik kültürüdür. 13. yüzyıldan günümüze var olan Ahilik teşkilatıyla milletimiz, esnaf ve sanatkarımız birbirine bağlanmış, tutunmuş, kendi sorunlarını çözmek için gayret sarf etmiş ve bu kültürü nesilden nesle aktararak, birlikte yaşamanın, paylaşmanın, dayanışmanın, sevginin, saygının, hoşgörünün en güzel örneğini vermiştir. Esnafımızın, sanatkarımızın sorunlarının çözümü için hep birlikte gayret edeceğiz. Biz Valilik olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın, sanatkarımızın, tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ile devam eden kutlamalarda, daha sonra temsili şed kuşanma töreni yapıldı. Temsili törenin ardından yılın İl Ahisi seçilen, 64 yıldır tornacılık mesleğini yapan, şu ana kadar 100'ün üzerinde kalfa, usta ve çırak yetiştiren 78 yaşındaki Erdem Öncü'ye, ödülünü Vali Su ve Birlik Başkanı Dinçer birlikte verdi. İl Çırağı seçilen dökümcü çırağı Mehmet Akif Kaya ile İl Kalfası seçilen oto motor tamircisi Ferdik Kundakçı da ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.Başkan Seçer'e de 'Yılın Ahisi' unvanı verilerek, şed giydirilen kutlamalar, geleneksel ahilik pilavı ikramıyla sona erdi. - MERSİN