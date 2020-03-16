Mersin'de ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan hayvanlar bulundu
Mersin'in Mezitli ilçesinde ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu.
16.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:28
Mersin 'in Mezitli ilçesinde ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir besiciye ait 145 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine bölgede çalışma başlattı.
Yapılan arama çalışmalarında 45'i Bozön, 100'ü Cemilli Mahallesinde bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir besiciye ait 145 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine bölgede çalışma başlattı.
Yapılan arama çalışmalarında 45'i Bozön, 100'ü Cemilli Mahallesinde bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar