Menü
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan hayvanlar bulundu - Güncel

Mersin'de ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan hayvanlar bulundu

Mersin'in Mezitli ilçesinde ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu.

16.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:28
Mersin'de ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan hayvanlar bulundu
Mersin 'in Mezitli ilçesinde ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir besiciye ait 145 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine bölgede çalışma başlattı.
Yapılan arama çalışmalarında 45'i Bozön, 100'ü Cemilli Mahallesinde bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Mezitli, Mersin, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Güncel
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar