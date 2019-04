Mersin'de Aile Hekimleri Bir Günlük İş Bırakma Eylemi Yaptı

Kaynak: İHA

MERSİN (İHA) – Mersin'de, aile hekimleri, İzmir'de aile sağlığı merkezinde görevli doktora yönelik şiddet olayı ile tüm sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları protesto ederek, bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.Mersin Tabip Odası, Mersin Aile Hekimleri Derneği, Ses Mersin Şubesi, Türk Sağlık Sen, Genel Sağlık İş ile Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası, sağlıkta şiddet vakalarının gittikçe artması üzerine, iş bırakma eylemi yaptı. Bugün öğle saatinde İstiklal Caddesi üzerindeki Özgür Çocuk Parkı'nda toplanan hekimler ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığından hukuksal ve çalışma ortamı ile ilgili önlemleri almalarını istedi.'Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın' yazılı pankart açan ve şiddetin son bulmasını isteyen dövizler taşıyan sağlık çalışanları, sloganlar atarak, İzmir'de aile sağlığı merkezinde görevli doktora yönelik şiddet olayı başta olmak üzere, doktorlara ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti protesto ettiler."Resmi rakamlara göre, her gün en az 31 sağlık emekçisi şiddete uğruyor"Grup adına açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, sağlık çalışanlarının her geçen gün artan dozda şiddete maruz kaldıklarını söyledi. Tüm sağlık çalışanları için sağlık kurumlarının artık huzurlu bir çalışma ortamı olmaktan çıktığını; yoğun iş yükü, performans baskısı, her an şiddete maruz kalınan, can güvenliğinin olmadığı yerler haline geldiğini belirten Antmen, "Resmi rakamlara göre, her gün en az 31 sağlık emekçisi şiddete uğramaktadır. Sağlık emekçileri olarak yoğun ve tüketici iş hayatının yanında maruz kaldığımız şiddet nedeniyle de mesleğe yabancılaşmakta, kendimizi çaresiz hissetmekteyiz" dedi.Yürüttükleri çalışmalar sonucunda sağlıkta şiddetin artık iş kazası olarak kabul edildiğini dile getiren Antmen, "Bu da şiddet olaylarında kamu erkinin işveren olarak sorumluluğunun kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Şiddetin sona ermesi için taleplerimizi bundan sonraki süreçte de dillendirmeye devam edeceğiz. Sağlıkta şiddetle mücadele etmek için şiddeti kanıksamamak, şikayet etmek, idarecileri gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarmak ve şiddetin son bulması için tüm sağlık emekçileriyle ortak mücadele etmek gerekmektedir. Sağlıkta dönüşümün sona ermesi, şiddetin son bulması, suçluların cezalandırılması, sağlık alanında kar değil, insan odaklı politika üretilmesi için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz" diye konuştu.Mersin genelinde bugün yüzde 60-70 oranında iş bırakma olduğu bilgisini de veren Antmen, bunun önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Ayrıca İzmir'deki şiddet olayından sonra faillerin 4'ünün tutuklandığı haberini aldıklarını dile getiren Antmen, bu tutuklanmaların mücadeleleri açısından önemli bir başarı olduğunu sözlerine ekledi.Eyleme katılanlar, açıklamanın ardından olaysız dağıldı. - MERSİN