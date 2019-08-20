Haberler» Güncel» Haber

Mersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu

MERSİN'in Anamur ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu.

20.08.2019 15:47 Mersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu
MERSİN'in Anamur ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu.
İlçeye bağlı Ören Mahallesi'ndeki plaja giden Ayhan Şeker (49) ve beraberindeki ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan ikili, açıklara doğru sürüklendi. İkilinin yardım çığlıklarını duyan çevre sakinleri, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, gözden kaybolan Şeker ve beraberindeki kadını bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.



Ören Mahallesi, Anamur, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:41   Van'da STK, dernek ve siyasi parti temsilcileri açıklama yaptı
17:41   SANAYİDEN ALIP KENDİ TASARLADIĞI PARÇALARLA 3 BOYUTLU YAZICI İMAL ETTİ
17:40   Günün özeti
17:40   Kamıştan gemi İstanbul'da
17:39   Trabzonlu hacılar yurda döndü
17:39   Toplu leylek ölümlerine karşı önlem gecikmedi
17:39   Kayseri'de yağmur etkili oldu