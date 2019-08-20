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Mersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu

Mersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kaybolduMersin'in anamur ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu.

20.08.2019 18:10
Mersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu
Mersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu
Mersin'in anamur ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu.
İlçeye bağlı Ören Mahallesi'ndeki plaja giden Ayhan Şeker (49) ve beraberindeki ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan ikili, açıklara doğru sürüklendi. İkilinin yardım çığlıklarını duyan çevre sakinleri, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, gözden kaybolan Şeker ve beraberindeki kadını bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.
Mersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu

Ören Mahallesi, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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