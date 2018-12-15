15 Aralık 2018, 20:44
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Mersin'de Akut Ekibinin Keçi Kurtarma Operasyonu

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinde uçurumda mahsur kalan 5 keçiyi AKUT ekipleri kurtardı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde uçurumda mahsur kalan 5 keçiyi AKUT ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin yüksek rakımdaki mahallelerinden Çerçili'de hayvancılık yapan Muzaffer Yıldırım, otlatırken kaybettiği 5 keçisini bulamayınca, durumu AKUT'a bildirdi.

Ekiplerin 2 gün boyunca bölgede yaptığı aramada, keçiler bir uçurumun kenarında bulundu.

Metrelerce yükseklikteki yamaca tırmanan ekipler, keçileri kurtararak sahibine teslim etti. Muzaffer Yıldırım,Erdemli,Mersin
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:44