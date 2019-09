Mersin'de Alzheimer hastaları için konser

Mersin Büyükşehir Belediyesi Alzheimer ve Demans Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde, 'Dünya Alzheimer Günü' dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri verildi.



Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği sanatçıları, birbirinden güzel türkülerini seslendirirken, hasta ve hasta yakınları eğlence ve müzik dolu bir gün geçirdi. 2 yıl önce Alzheimer ve Demans Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'ne gelmeye başladığını söyleyen ve duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamayan Fatma Tapan, "Buraya 2 sene önce geldim. Bana ve herkese yardım ediyorlar. Bizi yıkıyorlar, evimizi temizliyorlar, Allah razı olsun. Alzheimer ve Demans Merkezi'nde de herkes çok iyi, arkadaşlar iyi. Buradaki işçiler, hemşireler, herkes çok iyi. Başımızdaki büyüklerimiz daha çok iyi. Yemeklerimiz güzel, hizmet güzel. Allah hepsinden de razı olsun. Çünkü ben razıyım. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini ileten ve ortamda duygulandığını ifade eden Tapan, "Bugün çok duygulandım. Bu düzeni kuranın, bu iyiliği yapanın Allah ne muradı varsa versin. İşi gücü rast gitsin, başımızdan eksik olmasın. Görevlerinde başarılar diliyorum. Beni sevindirdiler, çok mutlu oldum. Allah Başkanımızı da başımızdan eksik etmesin. İşi gücü rast gelsin, ayağına taş değmesin, çok memnunuz. Çünkü her şeyimiz dört dörtlük. Yemeğimiz, bakımımız çok iyi. Tertemiz yerlerde oturuyoruz" diye konuştu.



"Arkadaşlarım güzel, ortam güzel, yönetim güzel"



Merkezde yaklaşık 6 ayını doldurduğunu dile getiren ve böyle bir yerin varlığını tesadüfen sosyal medyadan öğrendiğini belirten Aynur Yüksel, "Benim burada 6. ayım. Açılışından sonra tesadüfen öğrendim. Sosyal medyada tesadüfen görmüştüm. Daha hastalığımı da yeni öğrenmiştim. Geldiğimden beri memnunum. Güzel şeyler oluyor. Arkadaşlarım güzel, ortam güzel, yönetim güzel. Konser de çok güzeldi. Memnun olduk, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



"Ortam her bakımdan pırıl pırıl"



Kerim Aksoy ise kızı sayesinde merkez ile tanıştığını söyleyerek, "Bazı tavsiyeler neticesinde, kızımın bilgisi üzerine buraya geldik. Buradan da çok memnunuz. Bakımı iyi, hizmet çok güzel yapılıyor, yemekleri nefis. Buna benzer yerlerin açılmasını da arzu etmekteyiz. Konserde arkadaşlarımla beraber ben de oyuna iştirak ettim, kızımla beraber. Ortam her bakımdan pırıl pırıl. Yöneticiler, çalışanlar, hizmet verenler tüm arzularımızı severek yapıyorlar" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA